Mücteba Hamaney aylar sonra ilk kez görüntülendi: Neler dedi?

İran devlet televizyonu (IRIB) ve yarı resmi Mehr Haber Ajansı, İran Devrim Lideri Mücteba Hamaney'e ait olduğu belirtilen yeni görüntüleri servise koydu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Mücteba Hamaney aylar sonra ilk kez görüntülendi: Neler dedi?
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Hakkındaki sağlık sorunlarına ilişkin iddiaların tırmandığı bir dönemde yayımlanan videoda, Hamaney'in bir grupta konuşma yaptığı görülüyor.

Yayımlanan videoda çekim yeri ve tarihine dair net bir bilgiye yer verilmezken, yönetim kanadı yakın bir zamanda Hamaney’in halka doğrudan bir video mesajla sesleneceğini bildirdi. Servis edilen görüntüler, Hamaney'in Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği üst düzey görüşmenin hemen ardından geldi.

Zirvede ekonomi ve ABD ile askeri gerilim masadaydı

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Hamaney arasında gerçekleşen kritik temasta, ülke gündemindeki ana başlıklar değerlendirildi. İkili görüşmede;

Vatandaşların geçim şartları ve ekonomik tablo,
Dış ortaklarla yürütülen ticari ilişkiler,
ABD ile bölgede süregelen askeri gerilim ve çatışma ortamı ele alındı.
Gözlerden uzak kalmıştı

28 Şubat tarihinde düzenlenen ABD-İsrail ortak hava harekatında babası Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından mart ayında İran'ın yeni dini lideri olarak seçilen Mücteba Hamaney, göreve geldiği günden bu yana kamuoyunun karşısına çıkmamıştı. Yayımlanan son kayıtlar, aylardır gözlerden uzak olan yeni liderin servis edilen ilk doğrudan görsel teması oldu.

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