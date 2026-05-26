Mücteba Hamaney'den ABD'yi sarsacak sözler: "Şeytanın büyüğünü füzelerle hedef aldık!"

İran dini lideri Mücteba Hamaney, bölgedeki savaşa ve tırmanan askeri operasyonlara ilişkin ezber bozacak ve Washington'a doğrudan meydan okuyan askeri mesajlar verdi.

Hamaney, bölgedeki Amerikan varlığının ve askeri üslerinin artık miyadını doldurduğunu belirterek şu kritik ifadeleri kullandı:

"Zaman ibresi geri dönmez ve bölgenin milletleri ve toprakları, artık Amerikan üslerinin kalkanı olmayacak. Amerika, bölgede şer ve askeri üs konuşlandırma için güvenli bir nokta olmaktan çıkacak."

"Füze ve Dronlarımızla Şeytanın Büyüğünü Hedef Aldık"

İran'ın son dönemde gerçekleştirdiği füze ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) operasyonlarına da açıkça atıfta bulunan dini lider Mücteba Hamaney, ordunun ve sahada savaşan güçlerin operasyonel başarısını överek açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Gaziler ve fedakâr silahlı kuvvetler, Rabbin lütfuna tevekkül ederek, karada, havada ve denizde, şeytanın büyüğü yani Amerika’yı ve onun evcil hayvanı olan Siyonist rejimi, kendi füzeleri ve dronlarıyla hedef aldılar ve Allah’ın mücahitlere zafer vaadini kendi gözleriyle gördüler."

Bölgedeki İHA düşürme hadiselerinin hemen ardından gelen bu iddialı ve sert çıkış, Tahran-Washington hattındaki iplerin kopma noktasına geldiğini gösterirken, uluslararası askeri gözlemciler bölgede daha büyük çaplı bir çatışma riskinin kapıda olduğunu belirtiyor.