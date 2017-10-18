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Müftülere nikah kıyma yetkisi... Tasarı laiklik ilkesine tamamen karşı

Müftülere nikah kıyma yetkisi verecek yasa tasarısı gündemde. Hükümetten her gün yeni bir açıklama geliyor. Laiklik ilkesini temelden sarsacak olan tasarı, Mecliste görüşülmeye başlandı. Konuyu Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Pınar Gül ve Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yadigar Özen ile konuştuk

Müftülere nikah kıyma yetkisi... Tasarı laiklik ilkesine tamamen karşı

Laiklik ilkesine aykırı olmasına karşın, müftü ve imamlara nikah kıyma yetkisi veren düzenleme Mecliste görüşülmeye başlandı.

Cumhuriyet devrimlerinin kazanımlarını hiçe sayan bu tasarı, kadınların hukuki kazanımlarından, aile içi şiddete, erken yaşta evlilikten istismara kadar bir çok hukuk dışı yöntemin "hukuki" olarak yolunu açıyor. 

Müftüye nikah yetkisiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan "kim ne derse desin bu tasarının meclisten geçeceğini", Hükümet sözcüsü Bozdağ tasarının "Laikliğe aykırı olmadığını" söylüyor. Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın gerekçesi ise , "Papaz nikah kıyıyor da müftü niye kıymasın?" sorusunu soruyor. 

Cumhuriyet değerlerini her alanda savunan ve korunması için mücadele eden kadın önderlerle konuştuk bu konuyu. 

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Pınar Gül, bu hamlenin kafa karışıklığının bir sonucu olduğunu söylüyor. 

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yadigar Özen de "gençlik bu kararı kabul etmeyecek" diyor. 

Müftülere verilen nikah yetkisi kadının hukuki koruma olanaklarını da ortadan kaldırılıyor. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #müftü #nikah
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