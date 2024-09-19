Müge Anlı Narin hakkında açıklama yaptı

Anlı, "Adımı bu tür olaylara karıştırmayın" diyerek, yapılan yorumlara tepkisini gösterdi. Diyarbakır'da boğularak öldürülen Narin Güran'ın katillerinin arandığı günlerde, televizyon programlarında bu konu işlenmeye devam ediyor. Müge Anlı ise önce yayın yasağı nedeniyle bu konulardaki programın yerini vermemiş, ardından sessizliğini korumuştu. Ancak yaşanan sorunlardan rahatsız olan Anlı, canlı yayında geniş ölçüde genişletildi.

Müge Anlı'nın Tepkisi:

"Geçtiğimiz günler, küçük Narin hakkında yapılan haberlere 'Müge Anlı tarzı yayıncılık' denildi görüldü. Bu yayınların benim programımla hiçbir katılımı yok. 'Müge Anlı tarzı yayıncılık' yaparak bu yayınları tarif edenleri gerçekten kınıyorum. Benmda programı etkinliğini çözerim , konuyu takip etmek benim için değil. Gazeteciyim, konuyu gereksiz yere uzatmam. Olay çözüldükten sonra çözümlemek veya diğer adli işlemleri beni ilgilendirmez.

Müge Anlı, eleştirilerin haksız olduğunu belirterek, "Narin konusunu işlememin sebebi budur. Bu konuda yorum yapan herkes dikkatli olmalı" diyerek tepkisini ortaya koydu.