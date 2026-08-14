Müge Anlı’da da aranmıştı! Cesedi 12 yıl sonra derin dondurucuda bulundu, 17 şüpheli gözaltında
Kırıkkale'de 12 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun parçalanmış bedeninin bir apartman dairesindeki derin dondurucuda bulunmasının ardından yürütülen geniş çaplı soruşturmada sona gelindi.
Olay, 16 Mayıs 2025 tarihinde Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta bulunan İnan Öz Apartmanı'nda meydana geldi. Antalya'da ikamet eden ev sahibi C.Ç., kiraların uzun süre ödenmemesi üzerine Kırıkkale'ye gelerek kiracısına ulaşmaya çalıştı. Kiracısından haber alamayan C.Ç., çilingir vasıtasıyla girdiği dairedeki derin dondurucu ve buzdolabının içerisinde 7 parçaya ayrılmış bir insan cesedi buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucunda, cesedin ailesi tarafından 3 Eylül 2014 tarihinde kayıp başvurusu yapılan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu tespit edildi.
Cinayet soruşturması dosyasına giren bilgilere göre, Hüseyin Okumuşoğlu'nun kaybolmasından yaklaşık 40 gün önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde ikamet ettiği evde bir yangın çıktı. Çıkan yangında ayağından yaralanan Okumuşoğlu, çevresindeki kişilere evine yardım toplama bahanesiyle çarşaflı kişi ya da kişilerin geldiğini, bu kişiler tarafından bayıltılarak 120 bin lirasının alındığını ve evinin ateşe verildiğini anlattı. Ancak polise verdiği resmi ifadede sigara içerken uyuyakaldığını ve yangının bu sebeple çıktığını beyan etti. Olayla ilgili yapılan HTS incelemelerinde, cinayet soruşturmasının şüphelilerinden Meliha Veske'nin yangın başlamadan yaklaşık 10 dakika önce Okumuşoğlu'nun evinin bulunduğu bölgedeki baz istasyonundan sinyal verdiği saptandı.
Okumuşoğlu'nun 1 Eylül 2014 tarihinde Ankara'daki kamu kurumunda görevine yeniden başladığı, aynı gün 16 günlük izne ayrıldığı ve Ankara Kavaklıdere'de faaliyet gösteren bir şirketten beyaz renkli Nissan marka bir araç kiraladığı belirlendi. Aynı gece Kırıkkale'de bulunan eşiyle telefonda görüşen Okumuşoğlu, kiralık aracıyla Yahşihan ilçesinden Ankara istikametine doğru hareket etti. Bu yolculuğun ardından telefonu kapanan Okumuşoğlu'na bir daha ulaşılamadı. İlgili firmaya teslim edilmeyen kiralık araç ise olaydan yaklaşık 5,5 ay sonra Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunarak otoparka çekildi.
CESEDİN SAKLANDIĞI EVİ KİMLİĞİ BELİRLENEN ŞÜPHELİ KİRALADI
Parçalanmış cesedin saklandığı dairenin, Hüseyin Okumuşoğlu'nun kaybolduğu tarihlerde kiralanması soruşturma dosyasında yer aldı. Kayıtlara göre söz konusu daire, 2 Eylül 2014 tarihinde emlakçı aracılığıyla Meliha Veske tarafından eşyalı olarak kiralandı. Dosyada yer alan tanık beyanlarında, Meliha Veske'nin Okumuşoğlu ailesiyle uzun yıllara dayanan yakın bir ilişkisi olduğu, Hüseyin Okumuşoğlu'nun da kaybolmadan önce kendisindeki para ve altınlarını geri almak amacıyla Veske ile temasa geçmeye çalıştığı ileri sürüldü.
DERİN DONDURUCU İÇİN 11 YIL BOYUNCA ELEKTRİK FATURASI ÖDEDİLER
Cesedin bozulmadan derin dondurucuda uzun süre muhafaza edilebilmesi için dairenin elektrik faturalarının düzenli ödendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, evin elektrik aboneliğinin eski ev sahibi adına kayıtlı kaldığı ve faturaların 2014 yılından itibaren ağırlıklı olarak İ.D. isimli şahıs tarafından internet üzerinden ödendiği anlaşıldı. İ.D. alınan ifadesinde, Meliha Veske'nin kendisine evde öğrencilerin kaldığını söylediğini, fatura bedellerinin ise Veske'nin yeğeni Yaşar Gökduman aracılığıyla kendisine ulaştırıldığını aktardı. Ayrıca faturaya ait bir fotoğrafın farklı bir telefon numarası üzerinden gönderildiğinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri bu bağlantıyı da inceleme kapsamına aldı.
7 MİLYON VERİ VE 98 KİŞİNİN İFADESİ İNCELENDİ
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının faaliyete geçmesiyle birlikte dosya yeniden ele alındı. Genenişletilen soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) yaklaşık 7 milyon veriyi içeren kayıtlar temin edildi. Cell-ID yöntemi kullanılarak cesedin bulunduğu binanın çevresindeki baz istasyonlarının kapsama alanları daraltıldı ve birden fazla kişinin belirli tarihlerde evin yakınındaki baz istasyonlarından sinyal verdiği belirlendi.
Dosyanın tamamen aydınlatılması amacıyla şüpheli, müşteki ve bilgi sahibi sıfatıyla toplam 98 kişinin ifadesine başvuruldu. 43 kişinin HTS kayıtları geriye dönük olarak incelenirken, 112 kurum ve kuruluşla resmi yazışmalar gerçekleştirildi. Soruşturma makamları, evin kiralanması, cesedin parçalanıp taşınması, dondurucuda muhafaza edilmesi, elektrik ile kira ödemelerinin sürdürülmesi ve delillerin gizlenmesi süreçlerinde birden fazla kişinin bilgi, katkı veya iştirakinin bulunduğunu değerlendirdi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki çalışmaların ardından hayatta olan şüpheliler hakkında yasal işlem kararı alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda dosyayla bağlantılı 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.