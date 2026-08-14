Müge Anlı’da da aranmıştı! Cesedi 12 yıl sonra derin dondurucuda bulundu, 17 şüpheli gözaltında

Cinayet soruşturması dosyasına giren bilgilere göre, Hüseyin Okumuşoğlu'nun kaybolmasından yaklaşık 40 gün önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde ikamet ettiği evde bir yangın çıktı. Çıkan yangında ayağından yaralanan Okumuşoğlu, çevresindeki kişilere evine yardım toplama bahanesiyle çarşaflı kişi ya da kişilerin geldiğini, bu kişiler tarafından bayıltılarak 120 bin lirasının alındığını ve evinin ateşe verildiğini anlattı. Ancak polise verdiği resmi ifadede sigara içerken uyuyakaldığını ve yangının bu sebeple çıktığını beyan etti. Olayla ilgili yapılan HTS incelemelerinde, cinayet soruşturmasının şüphelilerinden Meliha Veske'nin yangın başlamadan yaklaşık 10 dakika önce Okumuşoğlu'nun evinin bulunduğu bölgedeki baz istasyonundan sinyal verdiği saptandı.