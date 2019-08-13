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Muğla açıklarında 11 göçmen yakalandı

Güvenlik önlemlerine ve ölüm tehlikesine rağmen kaçak göç sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla açıklarında durdurduğu bir botta 11 göçmen yakaladı.

Muğla açıklarında 11 göçmen yakalandı
11 göçmen yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Görüntüler Muğla'nın Datça açıklarında kaydedildi.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Değirmenbükü mevkisi açıklarında bir fiber tekneyi durdurdu.

Teknedeki  Afganistan uyruklu 11 göçmen yakalanarak, Datça Limanı'na götürüldü.

Tekneyi kullanan Türk kaptan gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


ulusal.com.tr
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