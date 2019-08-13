11 göçmen yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.
Görüntüler Muğla'nın Datça açıklarında kaydedildi.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Değirmenbükü mevkisi açıklarında bir fiber tekneyi durdurdu.
Teknedeki Afganistan uyruklu 11 göçmen yakalanarak, Datça Limanı'na götürüldü.
Tekneyi kullanan Türk kaptan gözaltına alındı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
ulusal.com.tr
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