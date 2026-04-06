Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde taciz iddiası: Bir kişi gözaltına alındı

Muğla’da MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı L.A., iş başvurusu için iletişime geçtiği üniversite öğrencisine uygunsuz mesajlar gönderdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı L.A., üniversite öğrencisine yönelik “nitelikli cinsel taciz” iddiasıyla gözaltına alındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğrenim gören D.Ç.’nin, iş başvurusu kapsamında L.A. ile sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği öğrenildi. Görüşmeler sırasında L.A.’nın öğrenciye uygunsuz mesajlar gönderdiği iddia edildi.

Yaşananların ardından D.Ç.’nin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis ekipleri şüpheli L.A.’yı Menteşe ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler tarafından şüphelinin Menteşe, Bodrum ve İzmir’deki ikametlerinde de arama çalışması başlatıldığı bildirildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada,

"Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı L.A. hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Taciz gözaltı
