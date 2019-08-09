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Muğla'da 33 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 göçmen yakalandı

Muğla'da 33 göçmen yakalandı

Bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir lastik botu durdurdu. 

Ekipler, botta yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Filistin uyruklu 33 göçmeni yakaladı. 

Sahil güvenlik botuyla Bodrum Limanı'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. 

Organizatör ile 5 Türk vatandaşı ise gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #göçmen
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