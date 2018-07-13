Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme mahallesinde, ciddi bir mağduriyet yaşanıyor. Taşımacılık yapan minibüs sahipleri hattan çekilmek zorunda bırakıldı. Minibüs esnafı ve köylüler mağdur oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dönüşüme zorlanan minibüs esnafı kontak kapattı.Büyükşehir yasası gereği kooperatife ait araçlar belediye plakası alarak belirli bir dönüşüm ücreti ödemeleri gerekiyor.Şoförler ise taşıdıkları yolcu sayısının sınırlı olduğunu ve belediyenin istemiş olduğu maliyeti karşılayamayacaklarını söylüyor.Mahalle sakinleri, belediyenin bu uygulamasına ve vatandaşın mağdur edilmesine tepki gösterdi.Çökertme mahallesine 2 km uzaklıkta ve 200 hane nüfusa sahip Bozalan mahallesine hiçbir belediye aracı uğramıyor.Burada oturan yaşlı ve hasta insanların ilçe merkezine gidebilmeleri için 2 km’lik yolu yürümeleri gerekiyor.Çökertme ve Bozalan mahallesinde yaşayan vatandaşlar mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istiyor.Bölgede gerekli hizmetin sağlandığını belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise iddiaları reddediyor.