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Muğla Dalaman'da deprem (11 Şubat 2019 Kandilli son depremler)

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla Dalaman'da deprem (11 Şubat 2019 Kandilli son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.38'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 6,93 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise, deprem Fethiye Körfezi'nde meydana geldi.

Depremin derinliği 8 kilometre olarak duyurduldu.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #deprem
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