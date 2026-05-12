Muğla merkezli “Daltonlar” operasyonu! Suç örgütü üyeleri gözaltında

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturmada, "Daltonlar" adlı gruba yönelik düğmeye basıldı. Ekiplerin koordinesinde gerçekleşen takiplerin ardından 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dosya kapsamında hedeflenen şahısların adreslerine yöneldi. Zanlılar hakkında yürütülen süreç, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma", "nitelikli yağma", "silahla mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlamalarını kapsıyor.

12 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın operasyonel evresinde Muğla merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Belirlenen 12 zanlı bu illerdeki adreslerinde yakalandı. Ekipler, hemen ardından şüphelilerin ev ve iş yerlerinde kapsamlı aramalar gerçekleştirdi. Yapılan bu aramalarda yürütülen tahkikata konu olan suç unsurları ele geçirildi.

Adreslerinden alınan şüpheliler, güvenlik güçlerinin koordinesinde karakola getirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri halihazırda sürüyor.

