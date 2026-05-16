Muğla merkezli 'Daltonlar' suç örgütü operasyonu: 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

Muğla merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çökertilen "Daltonlar" organize suç örgütüne mensup 12 zanlıdan 10'u tutuklandı. Geriye kalan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Simge Sarıyar
Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, gözaltında bulunan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlik, şüphelilerden 10'u hakkında tutuklama kararı verirken, 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

5 İLDE BÜYÜK OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILMIŞTI

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 12 Mayıs'ta "Daltonlar" suç örgütüne yönelik operasyon için harekete geçmişti. Muğla merkezli başlatılan eş zamanlı operasyonlar; İstanbul, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa illerini kapsayacak şekilde yürütüldü. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 12 zanlı gözaltına alındı.

Baskınlar sırasında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde kapsamlı aramalar gerçekleştirildi ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Soruşturma dosyasında şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma", "nitelikli yağma", "silahla mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" gibi maddeler bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

