Muğla merkezli DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Muğla merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara ve Denizli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, örgütle bağlantılı oldukları değerlendirilen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheliler, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi’ne sevk edildi. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, şüphelilerin önlem amacıyla jandarma araçlarıyla ayrı ayrı adliyeye getirildiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 17 şüpheliden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunduğu bildirildi. Adli sürecin devam ettiği öğrenildi.