Muğla TOKİ kura çekilişi yarın mı? 9 Mart Muğla TOKİ kurası saat kaçta başlıyor? Canlı yayın nasıl izlenir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla’da yapılacak kura çekilişi için geri sayım başladı. İlk olarak 4 Mart 2026 tarihinde yapılması planlanan kura çekimi ertelendi. Güncellenen takvime göre Muğla TOKİ kura çekilişi bu hafta gerçekleştirilecek.

Başvuru yapan binlerce vatandaşın merakla beklediği hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda yapılacak. Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak.

TOKİ MUĞLA KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Muğla kura çekilişi 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de başlayacak. Hak sahibi belirleme kurası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından Muğla’daki 6 bin 417 konutun hak sahipleri belli olacak.

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Muğla kura çekilişi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak. Başvuru sahipleri çekilişi canlı yayından takip edebilecek.

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar aynı gün içerisinde TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Kesinleşen hak sahipliği listeleri ise noter onayının ardından akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerindenerişime açılacak.

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebilecek.

MUĞLA’DA İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

TOKİ tarafından Muğla’nın farklı ilçelerinde toplam 6 bin 417 konut inşa edilecek. Proje kapsamında en fazla konut Merkez ilçede yapılacak.

Konut dağılımı şöyle:

Menteşe: 5400 konut

Bodrum: 500 konut

Fethiye: 150 konut

Kavaklıdere: 50 konut

Köyceğiz: 42 konut

Milas: 200 konut

Seydikemer: 75 konut

TOKİ ayrıca Muğla’da konut başvurusu reddedilen adayların listesini de resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Başvuru şartlarını sağlamayan kişiler kura çekimine katılamayacak.