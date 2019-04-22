Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan deprem sonrası yapılan açıklamada, "Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz" denildi. Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuzluk ihbarının gelmediğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 22:04'te Muğla'nın Ula ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.



AFAD'tan deprem sonrası yapılan açıklamada, "Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz" denildi.



Muğla Valisi'nden açıklama

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuzluk ihbarının gelmediğini söyledi.

Civelek, "An itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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