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Muğla ve Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 82 gözaltı kararı

Muğla ve Aksaray merkezli yapılan, Örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 82 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Muğla ve Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 82 gözaltı kararı

Muğla Emniyet ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 19 ilde yapılan soruşturmada 39’u muvazzaf, 2'si ihraç olmak üzere 41 personel hakkında gözaltı kararı alındı.

Muğla merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK)  yapılanmasına yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince Muğla merkezli olmak üzere Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya,  Tekirdağ, Iğdır, Konya, Van, Batman, Aydın, Kırıkkale, Manisa, Tokat, Trabzon,  Yalova, Zonguldak ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı  gözaltına alındı.
 
Zanlılardan 39'unun muvazzaf, 2'sinin meslekten ihraç edilen subay ve  astsubay rütbelerinde, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma teşkilatında  görev yapan personelden oluştuğu belirtildi.
 
Adreslerinde bulunamayan 26 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar  sürüyor.

AKSARAY MERKEZLİ DEV OPERASYON

Aksaray merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na  yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 41  şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 
 
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri  yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Aksaray merkezli 26 ilde  biri emekli 2 albay, bir üsteğmen, 2 teğmen, biri ihraç 34 astsubay ve 2 uzman  çavuş hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
 
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #Aksaray #fetö #terörle mücadele #Fetullahçı Terör Örgütü
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