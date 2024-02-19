Muğla'da deprem! Kaymakamdan açıklama geldi...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da deprem! Kaymakamdan açıklama geldi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, yaptığı açıklamada, "Herhangi bir sıkıntımız bulunmadığı gibi alandan hiçbir ihbar da gelmedi. Tüm ilgili kurumlarımız süreci takip ediyor." dedi.

Muğla'da şiddetli deprem!Muğla'da şiddetli deprem!Gündem
Çok Okunanlar
İstanbullular dikkat! Depremler batıya kayıyor: Oturduğunuz semt depreme dayanıklı mı?
İstanbullular dikkat! Depremler batıya kayıyor: Oturduğunuz semt depreme dayanıklı mı?
İnce telli sık dökülen saçlara elveda! Bunları yiyenlerin saçı halat gibi kalın oluyor!
İnce telli sık dökülen saçlara elveda! Bunları yiyenlerin saçı halat gibi kalın oluyor!
Azı karar çoğu ise kalp damarlarını tıkıyor! Faydasını abartıp çok yiyenler pişman oluyor!
Azı karar çoğu ise kalp damarlarını tıkıyor! Faydasını abartıp çok yiyenler pişman oluyor!
Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman?
Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman?
73 şehirde Mercek-12 operasyonu!
73 şehirde Mercek-12 operasyonu!
Öne Çıkanlar Ekrem İmamoğlu, Akşener ve Erdoğan'ı hedef aldı - Ulusal Haber Ekrem İmamoğlu, Akşener ve Erdoğan'ı hedef aldı - Ulusal Haber Azı karar çoğu ise kalp damarlarını tıkıyor! Faydasını abartıp çok yiyenler pişman oluyor! Azı karar çoğu ise kalp damarlarını tıkıyor! Faydasını abartıp çok yiyenler pişman oluyor!