Muğla’da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde eşi Sermin Bacak’ı bıçaklayarak öldüren Ali Bacak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Muğla’da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Yayınlanma:

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Bacak, eşini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sol göğüs altından yaralanan Sermin Bacak, kaldırıldığı Kavaklıdere Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Muğla’da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı - Resim : 1

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Bacak’ın ifadesinde, “Sermin'in elinde bıçak vardı. Elinden bıçağı almak istedim. Bu sırada bıçak bir anda göğsünün altına saplandı” dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Ali Bacak, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Dakikalarca “Özür dileyeceksin” diye bağırdı: Yeni düzenleme ile 542 bin lira ceza yediler!Dakikalarca “Özür dileyeceksin” diye bağırdı: Yeni düzenleme ile 542 bin lira ceza yediler!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

kadın cinayeti
Günün Manşetleri
‘Taciz' ve 'tehdit' soruşturması
"İran'la çatışmanın ilk haftası 6 milyar dolara mâl oldu"
"Tarafsız değiliz, İran'ı destekliyoruz"
Sinpaş Reserve Marmaris
"İran ile komşu ülkeler arasında bir ayrılık yaratmak istiyorlar"
Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi
İletişim Başkanı Duran, sergi açılışında konuştu
Sahte polis ve savcı çetesine başkentte suçüstü
"Hükümet sizi canlı kalkan olarak kullanıyor"
“İranlı annelere taziyelerimizi iletiyorum”
Çok Okunanlar
200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Koop Market’te fırsatlar bitmeden yakalayın! Koop Market’te fırsatlar bitmeden yakalayın!
Akaryakıta çifte zam! Akaryakıta çifte zam!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?