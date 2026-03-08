Muğla’da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Bacak, eşini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sol göğüs altından yaralanan Sermin Bacak, kaldırıldığı Kavaklıdere Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Bacak’ın ifadesinde, “Sermin'in elinde bıçak vardı. Elinden bıçağı almak istedim. Bu sırada bıçak bir anda göğsünün altına saplandı” dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Ali Bacak, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.