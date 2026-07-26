Muğla'da FETÖ operasyonu: 6 yıl kesinleşmiş cezası olan firari yakalandı!

Muğla'da hakkında FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.B., emniyet ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Muğla'da FETÖ operasyonu: 6 yıl kesinleşmiş cezası olan firari yakalandı!
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.B. gözaltına alındı.

EMNİYET İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan M.B. hakkında, Muğla Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ)" suçundan verilmiş 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunduğu bildirildi. Emniyete götürülen M.B., tamamlanan işlemlerinin ardından cezasının infazı amacıyla cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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