Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde, PKK'lı 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyondan kaçan terörist de yakalandı. Bir terörist de bomba düzeneğini patlatarak, kendisini imha etmişti.
Köyceğiz'de, 5 Ekim Perşembe günü, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 5 PKK'lının öldürüldüğü operasyondan kaçan terörist, polis ekiplerince yakalandı. Dalaman Otogarı'nda yakalanan teröristin üzerinden sahte kimlik çıktı.
Yakalanan terörist, Köyceğiz'de polis ve jandarmanın PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği ve 5 kişinin ölü ele geçirildiği operasyonda, başka bir teröristle kaçmıştı. Dalaman'da yakalanan teröristin beraber kaçtığı diğer terörist ise 9 Ekim Pazartesi günü bomba düzeneğini patlatarak, kendisini imha etmişti. /Milliyet
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 5 PKK'lının ölü ele geçirildiği operasyondan kaçan ve daha sonra 1'i el bombası ile intihar eden 2 teröristen diğeri ise bugün Dalaman ilçesinde, üzerindeki sahte kimlikle, polis tarafından yakalandı.
Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde, PKK'lı 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyondan kaçan terörist de yakalandı. Bir terörist de bomba düzeneğini patlatarak, kendisini imha etmişti.
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