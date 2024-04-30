Muğla'da öğrenciler Filistin için ayaklandı! "Türk gençliği Filistin'in yanında"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Toplulukları, ABD ve Batı'da yükselişe geçen Filistin eylemlerine destek verdi. Basın açıklamasında direnişteki öğrencilere selam gönderildi, "Filistin'in yanındayız" mesajı verildi.

Editör: Uğur Çam
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Başta ABD olmak üzere diğer Avrupa ülkelerindeki üniversitelerinde başlayan Filistin'e destek gösterileri Türkiye'de de yankı uyandırdı.

Muğla'da öğrenciler Filistin için ayaklandı! "Türk gençliği Filistin'in yanında" - Resim : 1

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri kampüste bir araya geldi. Ortak açıklamayı Türkiye Gençlik Birliği Muğla İl Başkanı Şaban Can Girgin yaptı.  Kampüs içerisinde yapılan açıklamada Filistin'e destek verildi.

Muğla'da öğrenciler Filistin için ayaklandı! "Türk gençliği Filistin'in yanında" - Resim : 2

Eyleme Genç Bakış Topluğu, Düşünce ve Kitap Topluluğu, Okçuluk ve Fikriyat Topluluğu, Teknoloji ve Mühendislik Topluluğu katılım sağladı.

Muğla'da öğrenciler Filistin için ayaklandı! "Türk gençliği Filistin'in yanında" - Resim : 3

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi # filistin # eylem # tgb
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