Muğla'da öğrenciler Filistin için ayaklandı! "Türk gençliği Filistin'in yanında"

Başta ABD olmak üzere diğer Avrupa ülkelerindeki üniversitelerinde başlayan Filistin'e destek gösterileri Türkiye'de de yankı uyandırdı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri kampüste bir araya geldi. Ortak açıklamayı Türkiye Gençlik Birliği Muğla İl Başkanı Şaban Can Girgin yaptı. Kampüs içerisinde yapılan açıklamada Filistin'e destek verildi.

Eyleme Genç Bakış Topluğu, Düşünce ve Kitap Topluluğu, Okçuluk ve Fikriyat Topluluğu, Teknoloji ve Mühendislik Topluluğu katılım sağladı.