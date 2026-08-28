Muğla’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı! Bölge tahliye ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın şiddetiyle büyüyerek bazı evleri de içine aldı. Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında başlayan orman yangınının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Bazı evler alevlere teslim olurken, bir yandan da bölgede tahliye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yangına müdahale devam ederken evlerin boşaltılması için çalışmalar da sürüyor.

MÜDAHALE KARADAN SÜRDÜRÜLÜYOR

Havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesi yapılamazken karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara destek verirken, iş makineleriyle alevlerin evlere doğru ilerlemesi engellenmeye çalışılıyor.

Bölgede yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.