Muğla’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı! Bölge tahliye ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karagedik Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçradı. Bazı evler alevlere teslim olurken bölgede tahliye çalışmaları sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Muğla’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı! Bölge tahliye ediliyor
Yayınlanma:

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın şiddetiyle büyüyerek bazı evleri de içine aldı. Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında başlayan orman yangınının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Bazı evler alevlere teslim olurken, bir yandan da bölgede tahliye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yangına müdahale devam ederken evlerin boşaltılması için çalışmalar da sürüyor.

MÜDAHALE KARADAN SÜRDÜRÜLÜYOR

Havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesi yapılamazken karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara destek verirken, iş makineleriyle alevlerin evlere doğru ilerlemesi engellenmeye çalışılıyor.

Bölgede yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Zeytinburnu’nda iki tramvay çarpıştı, yaralılar var!Zeytinburnu’nda iki tramvay çarpıştı, yaralılar var!Gündem
"Şeytantepe" belgeseli soruşturmasında MASAK'a yazı: 31 kişinin mal varlığı inceleniyor"Şeytantepe" belgeseli soruşturmasında MASAK'a yazı: 31 kişinin mal varlığı inceleniyorGündem
muğla orman yangını
Günün Manşetleri
Muğla’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı!
Zeytinburnu’nda iki tramvay çarpıştı, yaralılar var!
Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
‘Fidan Hoca’ olarak bilinen Fidan Atalay gözaltında!
"İyilerin galip geleceği bir dönemi yaşıyoruz"
"Ponzi Mine" lakaplı dolandırıcı Kadıköy'de yakalandı
Zeytinburnu Sahili'nde İETT otobüsü bahçe duvarına çarptı
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı
Balcalı Hastanesi'nde 15 milyon liralık ilaç skandalı!
Rojin Kabaiş cinayeti soruşturmasında şok delil!
Çok Okunanlar
7 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 7 Milyon 900 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Akaryakıtta tabelalar baştan aşağı değişti! 28 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları Akaryakıtta tabelalar baştan aşağı değişti! 28 Ağustos 2026 benzin, motorin ve LPG litre fiyatları
Meteoroloji Saat Verip Uyardı! Meteoroloji Saat Verip Uyardı!
İstanbul 29 Ağustos kesintisi programı İstanbul 29 Ağustos kesintisi programı
Meteoroloji 68 ili birden uyardı! Meteoroloji 68 ili birden uyardı!