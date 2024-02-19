Muğla'da şiddetli deprem!
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Merkez üssü Muğla Marmaris olan şiddetli bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkez üssü Muğla Marmaris olarak duyurulan depremin 11.3 km derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
Deprem gece saat 04:25 sularında meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkez üssü Muğla Marmaris olarak duyurulan depremin 4.3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu...