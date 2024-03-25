Muğla'da şiddetli deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sabah saat 05.04'te şiddetli bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meydana gelen depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi...
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 25, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Köyceğiz (Muğla)
Tarih:2024-03-25
Saat:05:04:43 TSİ
Enlem:37.035 N
Boylam:29.02417 E
Derinlik:7.09 km
Detay:https://t.co/dBl38FEJCS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi