Muğla'da şiddetli deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi...