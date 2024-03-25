Muğla'da şiddetli deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sabah saat 05.04'te şiddetli bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Muğla'da şiddetli deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Meydana gelen depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi...

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