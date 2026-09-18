Muğla'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda karar çıktı! Kırmızı bültenli çeteye darbe: 13 tutuklama

Kent genelinde suç örgütlerinin korkutucu gücünü kullanarak çocuklara uyuşturucu sattıran, kasten öldürmeye teşebbüs eden, tefecilik ve imar vaadiyle arsa dolandırıcılığı yapan şebekelere yönelik 5 ilçede eş zamanlı düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 42 zanlıdan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIRMIZI BÜLTENLİ ELEBAŞINDAN İMAR VURGUNUNA UZANAN SUÇ DOSYASI

Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde çetelerin eylemleri ilçe ilçe deşifre edildi:

Çocuklara Uyuşturucu Tuzağı (Menteşe): Kırmızı bültenle aranan elebaşı Orhan Karafoğlu’nun liderliğindeki suç örgütünün, yaşı küçük çocukları kullanarak uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptırdığı ve örgüt adına eylemlere yönlendirdiği belirlendi.

Cinayete Teşebbüs ve Azmettiricilik (Fethiye): Silahla kasten öldürmeye teşebbüs olayına karışan zanlılara lojistik, ulaşım ve finansal destek sağlayan azmettirici şüpheliler saptandı.

İmar Vaadiyle Arsa Dolandırıcılığı ve Tefecilik (Bodrum): Yüksek faizle borç verip borçluların malvarlıklarını nitelikli yağma yoluyla gasp eden ve arsa sahiplerini "araziniz imara açılacak" vaadiyle dolandıran şebeke üyeleri tespit edildi.

Silah Kaçakçılığı ve Sosyal Medya Tehdidi (Marmaris & Milas): Marmaris'te yasa dışı silah temin ederek asayiş olaylarına karışan, Milas'ta ise sosyal medya platformlarından silahlı paylaşımlar yaparak organize suç örgütlerinin korkutucu gücü üzerinden vatandaşlara baskı kuran şahıslar kıskıvrak yakalandı.

5 İLÇEDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI: CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Menteşe, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde belirlenen çok sayıda adrese Özel Harekât polislerinin katılımıyla koordineli baskınlar gerçekleştirildi:

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 415 fişek, 3 şarjör, 2 bıçak, 1 cop, uyuşturucu maddeler ile suç gelirlerine ve borçlandırmalara ilişkin 9 senet/çek ve 8 banka dekontu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheli, emniyetteki çapraz sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

ADLİ KARARLAR: 13 TUTUKLAMA, 1 EV HAPSİ

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan zanlılar hakkında karar verildi:

Aralarında suç örgütü yöneticilerinin de yer aldığı 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 şüpheli hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) kararı verilirken, 21 zanlı adli kontrol şartıyla, 7 kişi ise savcılık ve mahkeme aşamasında serbest bırakıldı.