Muğla’da şüpheli ölüm: Genç teğmen başından vurulmuş halde ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesi, sarsıcı bir ölüm haberiyle sarsıldı. Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı kadrosunda yer alan ve yaklaşık bir yıldır teğmen olarak görev yapan 26 yaşındaki Ümit Mete Erez'den haber alamayan arkadaşları, bugün saat 10.00 sıralarında ikametine gitti.

Teğmen Erez’i evinde hareketsiz yatar halde bulan arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, teğmenin başından tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Erez'in beylik tabancasının da cansız bedeninin yanında olduğu tespit edildi.

ADLİ TIP İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın evde yaptığı detaylı çalışmaların ardından Teğmen Ümit Mete Erez'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri, olayın intihar mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını aydınlatmak için çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.