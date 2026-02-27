Muğla'da 'yanıltıcı bilgi' operasyonu: 8 şüpheli adliyede

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, sahte sosyal medya hesapları kullanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilere, "hakaret", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları yöneltiliyor. Bu iddialar doğrultusunda düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

İLK OPERASYONDA VİLLADA YAKALANMIŞLARDI

Soruşturmanın geçmişi, 20 Ocak Salı günü sabah saatlerinde Muğla'da başlatılan ilk operasyona dayanıyor. Ekipler, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerindeki ev ile iş yerlerinde bulamadıkları R.K.K, S.Ü.Ö, S.C.S. ve C.D. isimli şüphelileri, Seydikemer ilçesinde saklandıkları bir villada tespit ederek yakaladı.

Aynı operasyon kapsamında P.B. ve S.K. kendi ikametlerinde gözaltına alındı. Ayrıca, firari şahısları Seydikemer'deki villada saklayarak yardım ve yataklık suçunu işledikleri belirlenen İ.B, H.D. ve F.O. da emniyet güçlerince yakalandı.

BİLGİ SIZINCA TELEFONLARINI DEĞİŞTİRMİŞLER

İlk operasyonun ardından 23 Ocak Cuma günü hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden C.D. ve K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürütülen incelemelerde, zanlıların operasyon yapılacağı bilgisini önceden aldıkları ve bu nedenle cep telefonlarını değiştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen tüm dijital materyallere ekipler tarafından el konuldu.

Soruşturmanın devamında, aralarında ilk operasyonda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 kişinin de bulunduğu toplam 8 yeni şüpheli belirlendi. Emniyet güçleri, 23 Şubat tarihinde düzenledikleri ikinci dalga operasyonla M.G, M.T, H.T, S.K, U.K, O.A, H.D. ve S.C.S. isimli şahısları gözaltına aldı.