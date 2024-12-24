Muğla'daki ambulans helikopter kazasıyla ilgili yeni gelişme

22 Aralık Pazar günü Muğla'da meydana gelen ambulans helikopter kazasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı, kazaya ilişkin 2 müfettişin görevlendirildiğini duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Muğla'daki ambulans helikopter kazasıyla ilgili yeni gelişme
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22 Aralık Pazar günü Muğla'da korkunç bir ambulans helikopter kazası meydana gelmişti. Helikopterin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarparak düşmesi sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli hayatını kaybetmişti.

Ambulans helikopterin kazasıyla ilgili Sağlık Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, rutin olarak yürütülen sağlık hizmetleri ve tedbirleri kapsamında, 15 helikopter ve 1 uçak ambulansının ülke çapında farklı noktalarda görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık tedbiri çerçevesinde faaliyet gösteren bir ambulans helikopterin, 22 Aralık'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport noktasından saat 10.07'de kalkış yapmasının ardından hastane binasına çarparak düştüğü hatırlatıldı.

​​​​​​​Ambulans helikopterin uçuşunun, Türkiye AIP'si "Uçuş Planlama" hükümleri kapsamında "görerek uçuş şartları" altında pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuş olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yaşanan kaza kırıma ilişkin Bakanlığımızca iki müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar, titizlikle yürütülmektedir. İnceleme sonuçları ortaya çıktıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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Muğla'daki helikopter kazasıyla ilgili yeni gelişme
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