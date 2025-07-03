Muğla’nın Datça ilçesinde, İlçe Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren evinde ölü bulundu
Muğla’nın Datça ilçesinde, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde Peyzaj Mühendisi olarak görev yapan 35 yaşındaki Ali Eren, evinde annesi tarafından hareketsiz halde bulundu.
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Olay, öğle saatlerinde Datça’nın İskele Mahallesi Osman Akkaraca Sokak’ta meydana geldi. Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ali Eren, annesi tarafından evindeki yatağında hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde, Eren’in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk bulgular kalp krizi ihtimalini gösterirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netleşecek. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.