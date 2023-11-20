Muhalefet Yerel Seçimlerde İş Birliği Arayışında

İttifaklar süreci ile genel seçimleri tamamlayan siyasi partiler seçimler için işbirliği arayışına girdi.

CHP listelerinden Meclis’e giren Gelecek Partisi'nden yerel seçimlerde iş birliği arayışına girdi. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu, Konya İl Kongresi’nde siyasi partilere "birleşelim" çağrısı yaptı.

CHP Büyük Şehirlerde Anket Yapacak

Tartışmalı kurultayı ile yeni yönetimini belirleyen CHP’de ise Genel Başkan Özgür Özel 8 büyük şehrin belediye başkanı adaylığı için anket yapılacağını ilan etti.

Genel merkezin anket kararına ilk tepki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den geldi. Soyer yeni bir başkan arayışına girilmesini haksızlık olarak değerlendirdi.

Öte yandan istifalarla gündemden düşmeyen İyi Parti’de de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeni bir isim gündeme geldi. İBB İyi Parti grubu sözcüsü Suat Sarı, aday adaylığını açıkladı.