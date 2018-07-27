ABD'nin yaptırım tehdidi muhalefet partilerinin de gündemindeydi. CHP'den "Bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin vatandaşlarına yönelik bu tarz mesajların kabul edilemez olduğu" açıklaması geldi. İyi Parti ise "Trump'ın açıklamasının Türkiye'nin hükümranlık hakkına açık bir tecavüz olduğunu" vurguladı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit içeren sosyal medya mesajlarının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, AKP'yi de eleştirdi.



Bir açıklama da eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den geldi. İnce'nin hedefinde Amerika'dan ziyade AKP hükümeti vardı.



Konuya ilişkin İyi Parti'den de açıklamalar geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, Amerika'nın Türkiye'nin hükümranlık haklarına tecavüz ettiğini belirtti.



İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise yaptığı açıklamada "Biz bu tehdit ve şantajlar karşısında devletimizin doğru ve vakur duruşuna asla bigane kalmayız" dedi.



Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'da konuya duyarsız kalmadı. Amerika'nın tehdit etmesini şiddetle kınadığını belirten Ok, AKP'nin tutarsız dış politikasının Türkiye'nin itibarına zarar verdiğini kaydetti.



ulusal.com.tr Amerika'nın Rahip Brunson'un serbest kalmamasına karşılık yaptığı yaptırım tehditlerine muhalefet partilerinden tepki geldi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit içeren sosyal medya mesajlarının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, AKP'yi de eleştirdi.Bir açıklama da eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den geldi. İnce'nin hedefinde Amerika'dan ziyade AKP hükümeti vardı.Konuya ilişkin İyi Parti'den de açıklamalar geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, Amerika'nın Türkiye'nin hükümranlık haklarına tecavüz ettiğini belirtti.İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise yaptığı açıklamada "Biz bu tehdit ve şantajlar karşısında devletimizin doğru ve vakur duruşuna asla bigane kalmayız" dedi.Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'da konuya duyarsız kalmadı. Amerika'nın tehdit etmesini şiddetle kınadığını belirten Ok, AKP'nin tutarsız dış politikasının Türkiye'nin itibarına zarar verdiğini kaydetti.