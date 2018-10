Adalet Bakanı Gül, Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye'den ayrılan Başkonsolos Uteybi'nin iadesinin istenip istenmeyeceğine ilişkin, "Savcılık bu konuda iade sürecini işletebilir. Savcılık takdirinde olan bir konudur." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Habertürk televizyonundaki canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin bir soru üzerine, mücadelenin kararlı şekilde sürdürüldüğünü belirten Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesinin istendiğini ancak taleplerin neticelendirilmediğini ifade etti.



Gülen hakkındaki iade taleplerinin yargı mercilerine gönderilmesi gerektiğini anlatan Bakan Gül, bu konuda ABD'den adımlar beklediklerini vurguladı.



Adalet Bakanı Gül, "Hukuk her şeyin üstündedir, en büyük güç hukuktur. Hukukun yerine gelmesini bekliyoruz. Bu konuda da her türlü çabamızı, mücadelemizi sürdürüyoruz. Sunduğumuz deliller çerçevesinde de ABD'den olumlu bir netice bekliyoruz." diye konuştu.



Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yla ilgili ilerleyen süreçte gelişme yaşanıp yaşanmayacağına yönelik de Bakan Gül, haksız bir yargılama olduğunun ABD'ye iletildiğini, bu konuyla ilgili taleplerin bulunduğunu, sürecin takip edileceğini bildirdi.



MHP'nin af teklifi



MHP'nin af teklifine ve yeni cezaevleri yapımına ilişkin soru üzerine Gül, yeni cezaevi inşaatlarının sürdüğünü, yüksek fiyat verildiği için bazı ihalelerin iptal edildiğini aktardı.



"Cezaevlerinde çok artış var, boşaltalım." şeklindeki yaklaşımın doğru olmadığına işaret eden Gül, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir çalışma yaptıklarını hatırlattı.



Gül, teklifin siyasetin konusu olduğunu, Meclis'in takdirinde bulunduğunu vurguladı.



Kendi yaptıkları çalışmaların kapsamının sorulması üzerine Gül, teknik bir çalışma, analiz yaptıklarını belirterek, "Toplumun hassasiyetleri ne ise bu hassasiyetlere riayet ederek, düzenleme kamuoyunda tartışılacaktır, paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.



"Türk yargısı hiçbir tehdide boyun eğmez"



ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkındaki karar konusunda da Bakan Gül, mahkumiyet kararı verildiğine değinerek, kararın nelere dayandığının gerekçeli kararda görüleceğini kaydetti.



Abdulhamit Gül, "Türk yargısı, savcısından hakimine kadar hiçbir telkine, talimata, tehdide boyun eğmez. Kararını dosyalar kapsamında verir. 'Şu ülkenin vatandaşı, bu ülkenin vatandaşı, şu sınıftan, bu sınıftan' şeklinde bir ayrıma tabi tutulmaksızın, delillere bakar ve ona göre karar verir." değerlendirmesinde bulundu.



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin iadesinin istenip istenmeyeceğinin sorulmasına karşılık Gül, iade taleplerinin savcılık ve mahkemelerin kararıyla mümkün olduğuna işaret etti.



Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmanın sürdüğü bilgisini paylaşan Gül, şunları söyledi:

"Savcılık bu konuda, delillerle ilgili, kuvvetli şüphe ya da bulgu üzerine bir ihtiyaç görürse, kanaat getirirse, karar verirse, bu konuda elbette savcılık iade sürecini işletebilir. Savcılığın kendi takdirinde olan bir konudur."



Bu konuda en ufak bir bilginin, bulgunun, delilin ıskalanmadan, ihmal edilmeden, üstü örtülmeden soruşturmanın tamamlanması noktasında iradenin uygulandığını vurgulayan Gül, konunun aydınlatılmasıyla ilgili her türlü seferberliğin başlatıldığını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan 18 kişinin Türkiye'de yargılanmasına yönelik çağrısının hatırlatılması üzerine Gül, "Adı geçen isimlerin başka ülkede olması soruşturmanın bazı unsurlarının da soruşturma makamı savcılık tarafından tam boyutuyla yapılamıyor. Çapraz sorgudan, ifadelerin alınması hususunda bir yüz yüze imkandan yoksun." diye konuştu.



Gül, ilerleyen günlerde bu çağrıya nasıl bir cevap verileceğinin görüleceğini, bu talep yerine geldiğinde konunun daha da aydınlatılacağına inandıklarını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının tüm dünyada ses getirdiğini anlatan Gül, konunun üstü örtülmeden Türkiye'nin başından beri gösterdiği tutumu sürdüreceğini belirtti.



Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararının hatırlatılması üzerine Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki açıklamalarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Danıştay 8. Daire Başkanı'nın da muhalefet şerhinde yazdığı gibi, bu konu idarenin tasarrufunda olan bir konu. Biz teknik boyutuyla ilgili değerlendirdik. Türklük kimliğiyle ilgili kimsenin asla bir şeyi olmaz. Bu bizim ortak değerimiz, üst kimliğimiz. Doğru, çalışkan olmak, elbette bunların içeriğiyle ilgili bir itiraz söz konusu değil."



Hayvanlara eziyet edenlerle ilgili düzenlemenin sorulması üzerine Gül, sahipli sahipsiz ayrımının kaldırılacağını, her ikisine de eziyet ve kötü muameleyi suç oluşturacak düzenleme hazırladıklarını ifade etti.



Hayvanlara eziyet edenlere, kötü muamele yapanlara yönelik hapis cezasını öngören düzenleme hazırlandığını yineleyen Gül, konunun yakın zamanda gündeme geleceğine ve yasalaşacağına inandıklarını sözlerine ekledi.