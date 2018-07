CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk TV'de seçim dönemi ile ilgili soruları yanıtladı. İnce seçim döneminde yaptığı hatalardan biri olarak apolet tartışmasını gösterdi ve "Apolet tartışmasını fazla uzattım, hata yaptım" dedi.

Muharrem İnce Habertürk'te seçim dönemi ve sonrası ile ilgili açıklamalarda bulundu.



İnce apolet tartışması ile ilgili olarak tartışmayı fazla uzattığını ifade etti.



İşte İnce'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Çatı aday doğru değildir, 2014'de de aynı şeyi savundum. Her parti kendi adayını gösterirse katılım artar. Sayın Kılıçdaroğlu sürekli aradı, ben kimseye haksızlık etmem, ne gerekiyorsa yaptı ama bazı yerlerde çok can sıkıcı şeyler oldu. Örgüte çok teşekkür ederim çok çalıştılar, bir iki küçük can sıkıcı şey oldu, insanlar o sıcakta CHP üyesi olsun olmasın pek çok insan kampanyaya destek verdi. Sadece 15 milyon bana oy veren değil, güvenlik kuvvetleri de harika şeyler yarattılar. Gençler sosyal medyada harika şeyler yarattılar. Bende altı tane alyans var, zarfı ile saklayacağım, harçlığından gönderen öğrencinin beş lirası var, saklayacağım. Bağışlar harcandı, 150 bin kişi bağış yaptı."



Apolet tartışmasını fazla uzattım

"Hatalarımı biliyorum, apolet tartışmasını fazla uzattım. Erdoğan 32 miting yaptı ben 107 yaptım, yetmez keşke geceleri de yapsaydım, gidemediğim yerler var. Yetkili iki milletvekilimiz benimle gezsin şeklinde konuşmuştuk, eşim ve koruma gelecek, sekiz kişilik uçak ve fotoğrafçı geliyor. İki arkadaşım organizasyonu yapıyorlar. Son günlere yakın seçim ikinci tura kalır dedik. Ben parti rozetini çıkarmışım, Türk bayrağı takmışım, sonuçları Genel Merkez'de izlemem doğru olmaz. İkinci tura kalırsa diğer partilerden oy isteyeceğiz; bir otel ayarladık. Yaşar Tüzün finanse etti kampanyadaki ücretlerden. Bu paralar bu işler için toplandı. Ben 17.00'de o otelle YSK arasını ölçmek için gittim, 6 dakika olduğunu gördüm. Orada bir açıklama yaptım. 'Ey YSK üyeleri görevinizi doğru yapın' dedim."



Sosyal medyada tartışılan video

"Kulağıma eğilen arkadaşımız, CHP temsilcisi olarak YSK'de görev yapan arkadaşımızdı, ona 'YSK'nın bugüne kadar aldığı kararlarda bizi rahatsız eden bir şey var mı' diye sordum. Ben seçim meydanlarında 'yanlış bir şey yaparsanız 50 bin avukatla oraya geliriz' dedim. O anda da bu arkadaşa sordum, 'rahatsız eden bir şey var mı' dediğimde 'yok' dedi. YSK'nın, aldığı kararları CHP temsilcisi kabul etmişse ben niye insanları YSK'ya çağırayım."



Seçim gecesi neden kameralar önüne çıkmadı?

"Ben bu millete asla yalan söylemeyeceğim konusunda söz verdim. Yaşar Tüzün, 'Abuk subuk şeyler yazıyorlar, çıkıp bir konuşma mı yapsan' dedi. Engin Altay'da, 'Bekleyelim, YSK açıklasın, konuşmayalım' dedi. Ben sosyal medyada bu dedikoduları o anda bilmiyordum. Yorgundum, kampanyanın yorgunluğu vardı. Yaşar Tüzün arkadaşım 'yapalım' dedi. Altay, 'bekleyelim' dedi; ben Altay'ı dinledim."



'Adam kazandı' tartışması

"Orada bir hatam oldu, millet benden duymalıydı, bir gazeteciden değil. Ben gazeteci olsaydım o mesajı 'Erdoğan kazandı dedi' diye iletirdim. Bu İsmail'in suçu değil, yorgunluğuma versinler. Türkiye Cumhurbaşkanlığına aday olan kişinin o gece yorulma hakkı yoktur."



'Kamuoyunun önüne çıkamayacak durumdaydı' iddiası

"54 yaşında cumhurbaşkanı adayı, eşinin, 8-9 aylık gelininin, kardeşlerinin, avukatların yanında, böyle bir şey olabilir mi? Ben bu ülkeye yönetmeye talip olmuş biriyim, bunları söyleyenler ahlaksızdır."



'Erdoğan'ı aradım tebrik ettim'

"Erdoğan'ı 25 Haziran'da aradım, kutladım. Bizim mahalleden bana niye kutladın diyenler oldu. Bu insanlar; 26 milyon o insana oy vermiş. O insanlar birini seçmiş, o insanların seçtiği kişiyi ben kutlarım. O insanlardan bir daha ki seçimde oy isteyeceğiz."

CHP'nin öncelikli yapması gerekenin oy kullanılan 188 bin sandığa sahip çıkacak adımları atmak olduğunu vurgulayan İnce, önlerinde yerel seçimlerin olduğuna dikkati çekti.



"Cumhurbaşkanlığı seçimi beş yıla kalmaz merak etmeyin. Asla kalmaz." diyen İnce, şöyle konuştu:

"Doların kaç liraya geldiğini görmediniz mi, Türkiye’nin halini görmüyor musunuz? Türkiye esnaf lokantası gibi eski bakanın kızı, arkadaşın oğlu, kasada damat var. Esnaf lokantalarında garsonlar olur, kasaya da ya gelin ya damadı, ya oğlanı ya kızı oturtur. Paranın başında damat oturuyor. Beş sene sürmez. Bu kabine açıklandıktan sonra siyasetin dışına itilen parti AK Parti'dir. AK Parti, siyaset sahnesinin dışına itilmiştir. Bakanlar Kurulu'na bakın AK Parti yok orada. Buradan başarı çıkmaz. Çünkü en çok övülen kişiden başlayayım, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'tan. Ziya Selçuk bu işi bilir mi, bilir. Bildiğine inanıyorum. Başarılı olma şansı var mı, asla yok. Neden yok? Kendi yardımcılarını, genel müdürlerini bile kendisi seçemeyecek. Kurullar var, ofisler var, bir şeyler var. Bir şey yapamayacak, göreceksiniz."



"O açıklama doğru bir açıklama değildi"

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın seçim akşamı "seçim ikinci tura kaldı" açıklamalarının sorulması üzerine İnce, şöyle konuştu:

"O açıklama doğru bir açıklama değildi. Öyle olmadığını Sayın Tezcan kendisi de biliyor zaten. Sandıklarda bana bilgi akışı sağlayan bir mekanizma yoktu. Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Bilgi akışı, veri nereye gelir? CHP Genel Merkezine gelir. Meral Akşener'e, Sayın Temel Bey'e giden bilgi var mıydı, yoktu. Partiye gelen bilgi vardı. Erdoğan'ınki de partiye geliyordu. Sandık başlarında partilerin temsilcileri vardı. Dolayısıyla veriler CHP Genel Merkezine geliyordu. Eğer ikinci tura kaldıysa onu bize de aktarması lazımdı. Bize öyle bir bilgi aktarmadı. Burada o hesabına kamuoyuna, parti örgütüne parti yönetimi açıklar. 188 bin sandıktan kaç tanesinin ıslak imzalı tutanağı partinin elinde? Cumhurbaşkanı adayının böyle görevi de sorumluluğu da yok."

İnce, seçim akşamı CHP Genel Merkezine veri akışıyla ilgili başarısızlığın olduğunu belirterek, bunun sorumluğunun parti yönetimine ait olduğunu söyledi.



"CHP kendisini yenilemelidir, Genel Başkanını da yenilemelidir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği yemekle ilgili bir soru üzerine İnce, görüşme talebinin Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini söyledi.

Görüşmede, partinin yeniden yapılanması, partinin söylem ve kadrolarını değiştirmesi gerektiğini dile getirdiğini, Kılıçdaroğlu'na onursal genel başkanlık önerisinde bulunduğunu belirten İnce, bu sözleri üzerine Kılıçdaroğlu'nun "yumruğunu masaya vurduğu" yönündeki haberlerin yalan olduğunu söyledi.

Kendisine 15 milyon vatandaşın oy verdiğini, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin içeriğini bilmenin kendisine oy verenlerin hakkı olduğunu vurgulayan İnce, görüşmenin içeriğini bundan dolayı kamuoyuyla paylaştığını kaydetti.



Yeni parti kuracağı iddialarını yalanlayan İnce, şöyle konuştu:

"Benim ağzımdan duyduğunuz şeyleri esas alın. Biri yeni parti kurduruyor, öbürü İstanbul Büyükşehir'e aday yapıyor, bunları geçeceksiniz. (Yeni parti) Hayır, yok öyle bir şey. Benim ağzımdan siz hiç yeni parti duydunuz mu? Benim böyle derdim yok. Ben devam ediyorum burada. Ben diyorum ki CHP kendisini yenilemelidir, Genel Başkanını da yenilemelidir, kadrolarını da yenilemelidir, tüzüğünü de yenilemelidir, programını da yenilemelidir, söylemini de yenilemelidir, bunları değiştirmelidir. Aynı şeyleri deneyerek farklı sonuç alamazsınız."

CHP'nin, yenilenmeye tüzüğünden başlaması gerektiğini vurgulayan İnce, "CHP'nin anayasasıdır tüzüğü. Türkiye'nin anayasasıyla CHP'nin tüzüğü aynıdır. İkisi de yetkileri tek elde toplamıştır. Yapmanız gereken iş şu; CHP yenilenmelidir, tüzüğünü yenilemelidir, demokratikleştirmelidir, programını yenilemelidir." dedi.

İnce, CHP yönetiminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı teklifinde bulunması halinde yanıtının ne olacağının sorulması üzerine, "Hayır. Benim böyle bir düşüncem yok." yanıtını verdi.



"Davet gelirse en iyisini yaparım"

İnce, CHP Genel Başkanlığına aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Adayım demiyorum. Ben burada duruyorum. 'Yürü önümüzden' derlerse ben hazırım ama ortaya çıkıp da imza toplamayacağım. Örgüt bence toplayacak, ben onu görüyorum. Toplumda, tabanda böyle bir talep var. Milletle inatlaşırsan millet de seninle inatlaşır. Ben görüyorum. Öncülüğünü yapmayacağım ama insanlar çıkar ortaya, o kurultayı toplarlar ve 'Gel önümüzden yürü, geç bu partinin başına' derlerse ben buradayım. Ben istemeyeceğim, davet gelirse en iyisini yaparım."

"Milletle inatlaşan kim?" sorusu üzerine İnce, bunu kişileri kastederek söylemediğini, milletin talebine uymak gerektiğini düşündüğünü aktardı.

Delegelerin olağanüstü kurultay için imza toplayıp toplamadığına ilişkin İnce, "Öyle bir şeye başlanmadı ama arkadaşlar başlayacaklar. Onu görüyorum. Yakında başlarlar. Tabanda bir kaynama olduğunu, bu imzanın toplanacağını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın, "Gündemimizde kurultay yok." şeklinde açıklamasının hatırlatılması üzerine İnce, genel başkan yardımcısının gündeminde olmayabileceğini ama örgütün gündeminde olabileceğini dile getirdi.

"Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif ettiğinizde ne dedi?" sorusu üzerine İnce, "Gülümsedi. Seçim sonuçları üzerine bir araştırma yaptıracağını, bu araştırma bittikten sonra yeniden konuşacağımızı söyledi." ifadesini kullandı.

CHP'de tüzüğün değişmesi gerektiğini vurgulayan İnce, "CHP tüzüğünü, programını, söylemini yenilemelidir. Bunları yapmazsa başarısız olur. Bu partinin bu tüzüğü, programı orada durduğu sürece CHP'nin Türkiye demokrasisi üzerine söz söyleme hakkı yoktur." dedi.