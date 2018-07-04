Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkanlık yarışı söz düellosuna dönüştü. Mevcut yönetim seçimlere kısa bir süre kala kurultay yapılamayacağı mesajı verirken, Muharrem İnce "Bahane üretmeyelim" dedi. Yeniden aday olacağını da belirten İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na da "yenildiysen çekil" çağrısı yaptı

CHP’de mevcut yönetim "Kurultay yok." diyor. Parti içi muhalefetse kurultay konusunda ısrarcı.



Kılıçların çekildiği CHP'de genel başkanlık yarışı söz düellosuna dönüştü.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere 8 ay gibi bir süre kaldığı için kurultayın mümkün olmayacağını söylerken, Muharrem İnce ise bahane üretmeyelim dedi.



24 Haziran seçimlerinin ardından yaklaşık 1 hafta sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ilk kez bir araya gelmişti. Görüşmenin ertesi günü İnce, Kılıçdaroğlu ile yaptığı konuşmanın ayrıntılarını açıklamıştı.



Ancak Genel Merkez İnce'nin çağrılarına sıcak bakmıyor. Mevcut yönetim yerel seçimlere 8 ay kaldığından dolayı olağanüstü kurultayın mümkün olmadığını savunuyor. İnce ise bu fikrin bir bahane olduğu görüşünde.



İnce, son açıklamasını 81 il için başlattığı teşekkür ziyaretleri kapsamında gittiği Erzurum'da yaptı. Örgüt tabanına da sıcak mesajlar verdi.



Kulislerde “olağanüstü kurultay olacak mı? “sorusu tartışılırken bir kongre çıkışı da CHP'li İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’ndan geldi. Kocaoğlu, "Değişim zorunlu hale geldi" dedi.



Karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ederken gözler 5 Temmuz Perşembe günü saat 11'de toplanacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısına çevrildi.





İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Bahane üretmeyeceksin!

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin."



Belki yarın MYK'dan farklı sonuçlar çıkar!​

Muharrem İnce, "Bakarız. Sayın Genel Başkan'la basın yoluyla konuşmam doğru olmaz, şık olmaz. Kendisiyle konuşurum ben, doğrusu odur. Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar. Konuşuruz Sayın Genel Başkanla, bunları değerlendiririz. Medya aracılığı ile konuşmak doğru olmaz. Döndüğümde kendisiyle konuşurum, açıklamalar yaparız." dedi



