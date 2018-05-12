CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'ye sahip çıktı. Eşit şartlarda yarışmak istediğini söyleyen İnce, Selahattin Demirtaş'ın hapiste olmasını eleştirdi.

Önce Antalya sonra Afyonkarahisar ardından ise Denizli. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim çalışmalarına hız verdi.İnce, sabah saatlerinde Antalya'da bir otelde gazetecilerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı.Muharrem İnce Antalya'dan Afyonkarihisar'a Dinar ilçesine gitmek için ayrıldı. Dinar ilçesine geçen İnce, otobüsün üzerinden halka seslendi.İnce buradan da Denizli'ye gitti. CHP'li belediyenin yaptırdığı güneş enerji santralinin açılışında konuştu. "Bana Erdoğan'ı yargılayacak mısın diye soruyolar, yargılamak mahkemelerin işi" dedi.İnce, "Yargıçlar günü geldiğinde beni de yargılamalı" ifadelerini kullandı.Gündeminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel af önerisi de vardı...