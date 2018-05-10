CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkâri'de konuştu... PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin eski eş genel başkanı Demirtaş ile görüşmesini anlatan İnce "Tutuklu cumhurbaşkanı adayı olur mu, serbest bırakılsın" dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, eski HDP'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesini böyle anlattı.İnce, Hakkâri mitingi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin eş başkanı ile görüşmesini "Türkiye'yi kucaklayacağız" diye savundu.İnce, mitingte yaptığı konuşmada ise Selahattin Demirtaş ve diğer tutuklu HDP'lilerin serbest bırakılmasını istedi.