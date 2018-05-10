Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, eski HDP'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesini böyle anlattı.
İnce, Hakkâri mitingi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin eş başkanı ile görüşmesini "Türkiye'yi kucaklayacağız" diye savundu.
İnce, mitingte yaptığı konuşmada ise Selahattin Demirtaş ve diğer tutuklu HDP'lilerin serbest bırakılmasını istedi.
ulusal.com.tr
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