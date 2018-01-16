CHP'de genel başkanlık yarışı konusunda Muharrem İnce'den adaylık sinyali geldi. "Görüşmeler yapıyoruz" diyen İnce, "Ortak aklı bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Ulusal Kanal, İnce'nin genel başkanlığa aday olmak için imza toplamaya başladığını duyurmuştu

Muharrem İnce, genel başkanlık için “görüşmeler yapıyoruz” açıklaması geldi.



CHP'de il kongrelerinde yaşanan gelişmeler, muhalifleri harekete geçirdi. Özellikle İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu'nun seçilmesiyle zirve yapan tartışmalar, Kılıçdaroğlu'na karşı muhalifleri alternatif arayışına yöneltti.



İnce'nin delegelerin baskısıyla genel başkanlık için imza toplamaya başladığını Ulusal Kanal, 15 Aralık’ta haberleştirmişti. Çalışmalarını gizli yürüten İnce'den konuyla ilgili açıklama geldi. İnce gelen sorulara, "Ortak aklı bulmaya çalışıyoruz" sözleriyle yanıt verdi.



Yalova'da yerel bir televizyona açıklama yapan İnce, "Ortak aklı bulmaya çalışıyoruz. Ortak bir mesaj vermek istiyoruz" dedi, genel başkanlık için çalışma yürüttüğünü doğruladı.



Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçen İnce'nin bu hafta sonuna kadar imzaların toplanmasının ardından adaylık açıklaması yapması bekleniyor. 3-4 Şubat tarihinde yapılacak CHP'nin 36’ncı Olağan Kurultayı'na İnce'nin yanı sıra İstanbul eski Baro Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ın da aday olması bekleniyor.



ulusal.com.tr



