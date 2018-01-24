CHP Genel Başkanlığına aday olan Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "Ben kendime mankafa dedirtmem" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 36. Kurultay hareketliliği devam ederken, Ümit Kocasakal'ın ardından Yalova Milletvekili Muharrem İnce de Genel Başkanlığa aday oldu.



Kanal D Haber'e konuşan İnce, "Kılıçdaroğlu'nun neyini beğenmiyorsunuz?" sorusuna, "Kendime mankafa dedirtmezdim" şeklinde cevap verdi.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık için zorla imza topladığını söyleyen İnce,"İnsanlardan zorla imza alıyorlar, delegelere baskı yapıyorlar" dedi.



"KAZANANIN DEĞİŞMESİ İÇİN KAYBEDEN DEĞİŞMELİ"



2019 seçimlerinin önemli olduğunun altını çizen İnce, "2019'u kaybettiğimizde hemen hemen her şeyimizi kaybetmiş olacağız. Kaybeden değişmezse kazanan da değişmez. Kazananı değiştirmek istiyorsanız önce kaybedeni değiştirmelisiniz" şeklinde konuştu.



ulusal.com.tr