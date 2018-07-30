Muharrem İnce kurultay için son imza gününde açıklamada bulundu. Koltuk derdinde değiliz diyen İnce, çocuklarımızı geleceğimizi düşünüyorum ifadelerini kullandı

Seçime 50 gün kala "gel adayımız ol" deyince olmuyor bu. Büyük bir hazırlık lazım. İyi bir hazırlık gerektiğini düşünüyorum.



STK'ların oy kullanacağını, baroların, odaların, başka siyasi partilerin üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi; burada kendim de aday adayı olacağım. Ama seçimi kazanmazsam partiyi hemen olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim.



Sayın Genel Başkanımız bu seçimde aday olmadı. Önümüzdeki 5 sene sonrasında da aday olacağını düşünmüyorum o yüzden bu kurultay yapılmalı. Biz koltuk derdinde değiliz, çocuklarımızı geleceğimizi düşünüyoruz