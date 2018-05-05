CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran’da yapılacak olan seçim startını, memleketi Yalova’dan verdi. İnce, "Buradan ilan ediyorum, CHP üyelerine talimat veriyorum; vatandaşlarımızdan da rica ediyorum; Sayın Akşener'e, Sayın Karamollaoğlu'na, Sayın Perinçek'e kim aday olmak istiyorsa, gidin hepiniz imza verin. Demokrasi budur. Ben HDP'li değilim. HDP'nin dünya görüşüyle benim görüşüm bağdaşmaz. Ben Saadet Partili değilim, Saadet Partisi gibi düşünmüyorum; ben İyi Partili de değilim, İyi Parti gibi de düşünmüyorum. Ben sapına kadar CHP'liyim" dedi.

"GİDİN İMZA VERİN"

Kendisine birçok kutlama geldiğini belirten İnce, genç bir avukattan gelen mesajın kendisini ağlattığını söyledi. İnce şöyle konuştu: "Genç bir kadın avukat mesajıyla beni ağlattı. Mesaj şu: "Tam her şey bitti derken, yeniden gönlüme bir ışık doğdu. 24 Haziran'da cübbem arabamda talimatınızı bekliyorum."Bunun ardından İnce "O avukat burada mı?" diye sordu. Kadın avukat kalabalığın içinde bulundu. Elinde bebeğiyle gözüken avukatı görünce İnce,"Arkadaşlar lütfen telefon numarasını alın" diye konuştu.İnce özetle şöyle konuştu: "Bahçeli benim MHP’ye husumet beslediğimi söylemiş. Bakın ona cevabı Yalovalılı ülkücüler verir. Yalova'da ikinci seçimlerde bize oy verdiler. Görüşmeleri ben yaptım. Sayın Bahçeli şehitlere kelle diyeni partini yaslıyorsun. İtirazım sanadır.Buradan ilan ediyorum, CHP üyelerine talimat veriyorum; vatandaşlarımızdan da rica ediyorum; Sayın Akşener'e, Sayın Karamollaoğlu'na, Sayın Perinçek'e kim aday olmak istiyorsa, gidin hepiniz imza verin. Demokrasi budur. Ben HDP'li değilim. HDP'nin dünya görüşüyle benim görüşüm bağdaşmaz. Ben Saadet Partili değilim, Saadet Partisi gibi düşünmüyorum; ben İyi Partili de değilim, İyi Parti gibi de düşünmüyorum. Ben sapına kadar CHP'liyim.36 yıl sonra rozetini çıkardım genel başkanıma teslim ettim. Partinin Cumhurbaşkanı olmaz. Beni seçtiğinizde en kısa sürede parlementer sisteme gececeğiz. O sarayda asla oturmayacağım."Ankara'daki aday tanıtım töreninin ardından dün akşam saatlerinde memleketi Yalova'ya gelen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, burada havai fişek gösterileriyle karşılandı. Geceyi, kent merkezine bağlı Elmalı Köyü'ndeki evinde geçiren Muharrem İnce, sabah da aynı köydeki baba ocağına geçti. Muharrem İnce, annesinin elini öpüp, helallik istedi. Annesi Zekiye İnce de, "Allaha emanet ol oğlum” dedi. İnce, daha sonra ise babası Şerif İnce’nin köydeki mezarın ziyaret etti. Babasının mezarı başında duan eden Muharrem İnce, “Baba bugünü görmeni isterdim” diyerek gözyaşı döktü.Muharrem İnce, daha sonra köydeki evine geçerek aile bireyleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ailesini tanıtan İnce, burada bir de espri yaptı. İnce, eşi Ülkü İnce’yi de tanıtırken “Eşim Ülkü. Yani Bahçeli bana laf söylüyor ama, ben aslında ülkücüyüm. Hatta 35 yıllık ülkücüyüm” dedi.Burada gazetecilere açıklamada bulunan Muharrem İnce, şöyle konuştu:"Bugün 3 grup başkanvekilimiz Yüksek Seçim Kurulu’na gittiler. Sayın Altay, Sayın Özel ve Sayın Özkoç, benim cumhurbaşkanlığı adaylık dosyamı teslim ettiler. Mal varlığımı da verdim. Mal varlığımı pazartesi basınla da paylaşacağım. Herkes bilsin, neyim var, neyim yok. 5 yıl sonra sadece kendimin değil, sadece yasaların öngördüğü eş ve bakmakla yükümlü olduğum çocuk değil, bütün ailenin, bütün sülalelin mal varlığını yeniden veririm. Zenginleşmeyeceğime, derdimin Tayyip Erdoğan’ı indirmek olmadığını buradan ilan ediyorum. ‘Bunların tek derdi var, beni indirmek istiyorlar’ diyor ya. Hayır, benim tek derdim o değil. Benim derdim memleket. Ben doları indirmek istiyorum, euroyu indirmek istiyorum, enflasyonu indirmek istiyorum, işsizliği indirmek istiyorum, benzin fiyatlarını, Bağ-Kur primlerini indirmek istiyorum. Bana ne Tayyip Erdoğan’dan. Benim derdim memleket.”