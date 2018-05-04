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Muharrem İnce için Hükümetten ilk yorum

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olarak belirlenmesine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu

Muharrem İnce için Hükümetten ilk yorum
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ilişkin, "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, milletvekillerinin oy birliğiyle aldığı kararla partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.

Ulaştırma Bakanı Arslan, İnce'nin adaylığına ilişkin, "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz" ifadesini kullandı.

"Seçimlere yönelik her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz" diyen Arslan, siber güvenliğin çok önemli olduğunu söyledi.

ulusal.com.tr
Etiketler; #ahmet arslan #chp #hükümet #muharrem ince
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