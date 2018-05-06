CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, yarın bütün cumhurbaşkanı adaylarından görüşmek ve başarılar dilemek için randevu isteyeceğini söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, yarın bütün cumhurbaşkanı adaylarından görüşmek ve başarılar dilemek için randevu isteyeceğini söyledi.



İnce, Gemlik İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, Gemlik caddelerinde gezerken İyi Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin yan yana stantlarını gördüğünü belirterek, "Miting alanından sesleniyorum, Gemlikli CHP üyelerine sesleniyorum; size talimatım, gidin arkadaşlarınıza imza verin, destek olun. Demokrasi böyle bir şeydir." ifadesini kullandı.



İnce, Gemlik'te kendisine ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. İnce, milleti barıştıracağını içeride birliği, dirliği sağlayacağını, milleti kaynaştıracağını kaydetti.



Muharrem İnce, Gemlik mitingi öncesinde Orhangazi ilçesinden konvoyla geçerek vatandaşları selamladı.





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