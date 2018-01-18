CHP'de kurultay tartışmaları sürüyor. Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ulusal Kanal'a konuştu, pazartesi günü genel başkanlık adaylığı konusunda bir açıklama yapacağını söyledi

CHP'de kurultay ve genel başkanlık tartışmaları sürüyor.



Genel başkanlık yarışı konusunda adaylık sinyali veren Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ulusal Kanal'a konuştu.



İnce, önümüzdeki pazartesi günü saat 12.00'de kameralar karşına geçerek genel başkan adaylığı konusunda gerekli açıklamayı yapacak.



Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, dün yaptığı açıklamayla CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştı.



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