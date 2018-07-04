Muharrem İnce CHP'nin karşıtığı iddialarına karşı açıklamada bulundu. Yeniden aday olacağını da belirten İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na da "yenildiysen çekil" çağrısı yaptı

Daha önce illere teşekkür turları düzenleyeceğini açıklayan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bu kapsamda ilk ziyaretini Erzurum'a yaptı. Kentte basın mensuplarının karşısına geçen İnce, dün Kılıçdaroğlu ile karşılıklı yaşanan söz düellosuyla ilgili konuştu.



İnce'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:



"Bir seçim kampanyasını geride bıraktık. Sloganımız 'hepimizin cumhurbaşkanıydı'. Hepimizin cumhurbaşkanı olmak için devam edeceğiz. Herkesi kucaklayan, memleketin sorunlarına kafa yoran, 81 vilayeti karış karış dolaşan hepinizin cumhurbaşkanı adayı olarak Erzurum’dan başladık. Kampanya sırasında Erzurum’a gelemedim, onun için Erzurumlulardan özür diliyorum. Burada cumhurbaşkanlığı oyumuz partinin oyundan çok çok fazla. 45 bin civarında bir oyumuz var. Yani gelseymişim barajı aşacakmışız. Erzurum’da bu kampanyayı başlatıyoruz.



'9 EYLÜL'DE KAMPANYA BAŞLATACAĞIZ'



9 Eylül günü başlatacağım kampanyanın ilk açılışını Erzurum’dan yapıyorum. 9 Eylül'de bir kampanya başlatacağım. 'Türkiye’yi gençlerle yönetelim' kampanyası. CHP’nin 1 milyon 250 bin üyesi var. Ben 9 Eylül 2018’de 9 Eylül 2019’a kadar 1 yıl içerisinde 1 milyon 250 bin genci üye yapma kampanyası bu. 18 ile 35 yaş arasında, partinin üye sayısı kadar. Bunu başaracağız.

15 milyon oy aldık, hedefimiz 30 milyon oydur. Genç kardeşlerime sesleniyorum, 9 Eylül 2018 günü kampanyayı başlatacağız. 1 yıl içinde iki katına çıkartırsak önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde 15 milyonu 30 milyon yapacağız.



'CHP KARIŞMADI, TEKLİFİ BASINLA PAYLAŞTIM'



CHP karışmadı. Tam tersine biz sayın genel başkan ile bir abi-kardeş içerisinde, eşlerimizle birlikte bir yemek yedik. Ben sayın genel başkana bir teklifte bulundum, onu da basınla paylaştım, herkesin bilmesini istedim. Benim gizli planlarım, ajandalarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Karışma falan yok...

Ben MYK üyesi değilim, takdir MYK üyelerimizindir.



CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret etti.



"41 yıl sonra 30 barajını geçtik. Bunu başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Önümüzde yerel seçim var. Bence bu ittifaklar devam etmelidir. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sonra olacağını kimse garanti edemez. Bakarsın 2 sene sonra oluverir. Onun için hazırlıklı olmak lazım. Ülke elimizden kayıp gitmez. Ülke bizim ülkemiz. Hepimizin ülkesi. Ben buradayım. Bir yere gitmedim. Bu birinci raunddu. Yeniden cumhurbaşkanı adayı mısın? Evet, yeniden cumhurbaşkanı adayıyım"





İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Bahane üretmeyeceksin!



CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin."



Belki yarın MYK'dan farklı sonuçlar çıkar!​



Muharrem İnce, "Bakarız. Sayın Genel Başkan'la basın yoluyla konuşmam doğru olmaz, şık olmaz. Kendisiyle konuşurum ben, doğrusu odur. Yarın MYK var, belki farklı sonuçlar çıkar. Konuşuruz Sayın Genel Başkanla, bunları değerlendiririz. Medya aracılığı ile konuşmak doğru olmaz. Döndüğümde kendisiyle konuşurum, açıklamalar yaparız." dedi



