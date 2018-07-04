Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü, Muharrem İnce ile yaşanan polemikleri konuştu. Sarıkaya köşesinde, Kılıçdaroğu'nun "Kurultay yok" dediğini aktardı.

CHP Genel Başkanı kesin bir dille "kurultay yok" dedi, İnce'nin açıklamalarıyla ilgili "siyasi nezaketsizlik" ifadelerini yineledi.



Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasındaki gerginliği Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya köşesine taşıdı.



Kılıçdaroğlu'na sorular soran Sarıkaya, aldığı cevapları yazısında aktardı. Sorduğu ilk soru "CHP Lideri Kılıçdaroğlu kurultay kararı alır mı?" oldu. Kılıçdaroğlu'nun cevabı netti.



Hayır.Kurultay yok. Olması da doğru değil... Çünkü yerel seçim var ve önümüzde de 8 ay gibi kısa süre var.

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İnce'nin "onursal başkanlık" teklifini de sordu Muharrem Sarıkaya, cevabın telefon ahizesinden biraz öfkeli geldiğini yazdı. Kılıçdaroğlu bu soru karşısında "siyasi nezaketsizlik" söylemini yineledi.



"Ben ‘özel bir yemeği bağlamından kopararak’ dedim, ama özel de değil aile yemeğiydi. Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci içinde Muharrem İnce çok iyi bir çalışma yaptı. Bu çabasından dolayı kutlamak hem bu süreçte karşılaştıklarını, hem de gelecek süreci karşılıklı değerlendirmek için bir aile yemeği yemek istedim. Basına konu olmaması için otele giriş çıkışları dahi ikimiz farklı yerlerden yaptık. Bunun bağlamından koparılması siyasi nezaketsizliktir."



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