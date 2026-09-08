Muhasebeciden 122 milyonluk akılalmaz vurgun! Sevgilisine 5 milyonluk estetik yaptırdı, ifadesi şoke etti

Vurgun parasının 60 milyon lirasını Kıbrıs ve Gürcistan’daki kumar masalarında batıran, 5 milyon lirasını ise sevgilisinin estetik ameliyatlarına harcayan baş şüpheli Mesut A., emniyetteki ifadesinde "Pişman değilim" dedi. Şüphelilerin tüm banka hesapları bloke edilirken, 5 taşınmaz ve 12 lüks araca el konuldu.

5 YIL BOYUNCA ŞİRKET HESAPLARINI BOŞALTMIŞ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada dudak uçuklatan zimmet trafiği deşifre edildi:

Mesut A.’nın 2021-2026 yılları arasında görev yaptığı bilişim danışmanlık firmasında şirkete gelen ödemeleri hileli yollarla kendi hesabına, sevgilisine ve akrabalarına aktardığı belirlendi.

Şirket sahibinin evrak ve hesap dökümlerindeki açığı fark etmesi üzerine durum polise bildirildi ve şüpheli işten çıkarıldı.

Yapılan geriye dönük mali incelemede şirketin uğradığı toplam zararın 122 milyon TL olduğu tespit edildi.

60 MİLYONLUK KUMAR KAYBI VE 5 MİLYONLUK ESTETİK OPERASYON

Soruşturma derinleştikçe Mesut A.'nın akılalmaz harcama trafiği gün yüzüne çıktı:

Evli ve boşanma aşamasında olan şüphelinin, sevgilisi Ş.Y.'nin estetik operasyonları için şirket kasasından tam 5 milyon TL harcadığı belirlendi.

Sevgilisi adına müstakil bir ev yaptıran şüphelinin, lüks gece kulüpleri ve kumarhanelerdeki sefahat görüntüleri polisin takibine takıldı. Sevgilisinin kişisel banka hesabında da 10 milyon TL nakit bulundu.

Mesut A.’nın sık sık Kıbrıs ve Gürcistan'a giderek kumar oynadığı, bu masalarda yaklaşık 60 milyon TL nakit parayı kaybettiği belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: AİLE BOYU GÖZALTI

İstanbul merkezli Sinop ve Tokat’ta 4 Eylül günü düğmeye basılan eş zamanlı operasyonun bilançosu netleşti:

Baş şüpheli Mesut A. ile birlikte annesi, babası, boşanma aşamasındaki eşi, sevgilisi ve şirketteki çalışma arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Baskınlarda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, mahkeme kararıyla şüphelilere ait 12 araç ile 5 taşınmaza el konuldu, tüm banka hesapları donduruldu.

Emniyetteki sorgusunda yüzsüzce "Pişman değilim" diyen Mesut A. ve beraberindeki 19 şüpheli, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.