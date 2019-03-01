Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, yoğun iş yükü ve çalışma koşullarının iyileştirilmemesi sebebiyle bir basın açıklaması yaptı. Oda Başkanı Ali Şahin, yoğun iş yükü nedeniyle son günlerde bazı meslektaşlarının hayatını kaybettiğini söyledi. Şahin serbest muhasebecilerin ekonomik gidişatın mağduru olduğunu ifade etti.

Vefat eden meslektaşlarını andılar, yoğun iş yükünden dolayı isyan ettiler.



Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, çalışma koşullarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.



Basın açıklaması yapan Oda üyeleri, yaşadıkları mağduriyetleri anlattı.



Açıklamayı Oda Başkanı Ali Şahin yaptı. yaşam koşullarının katlanılamaz hale geldiğini vurguladı.



Verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Şahin, kendilerinden insanüstü bir çaba beklendiğini söyledi.



Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Şahin ayrıca muhasebecilerin yaptıkları işin küçümsenmemesini istedi.



Serbest Muhasebeci Veyis Şahin, elindeki işi yetiştirmeye çalışırken geçtğimiz gün beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirmişti.





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