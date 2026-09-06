Muhittin Böcek hakkındaki fuhuş soruşturmasında yeni gelişme! 8 mağdur kadın şikayetçi oldu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, şu ana kadar 8 mağdur kadın şikayetçi sıfatıyla ifade verdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik yürüttüğü fuhuş soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 3 erkek ve 1 kadından 3'ünün tutuklandığı belirlendi.

KADINLAR İŞ VAADİ VE MADDİ YARDIMLA YÖNLENDİRİLMİŞ

Tespit edilen 20 mağdur kadından 11'inin işe alınma vaadiyle, 9'unun ise ev kirası, beyaz eşya alımı ve ailelerine yardım gibi vaatlerle fuhşa yönlendirildiği öğrenildi.

8 MAĞDUR KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Şu ana kadar 8 mağdur kadının da şikayetçi sıfatıyla ifade verdiği belirtildi.