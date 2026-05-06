Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

Hakkında yürütülen adli süreç devam eden tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in sahip olduğu mal varlıklarına adli makamlarca el konuldu.

Kararın gerekçesinde el koyma işlemi, "Rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından" dolayı işleme konuldu.

NE OLMUŞTU?

Muhittin Böcek, Temmuz 2025'te "rüşvet" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bu gelişmenin hemen ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçerek Böcek'i görevinden uzaklaştırmıştı.

Kayınpederinin tutuklanmasından kısa bir süre sonra, 1 Ağustos 2025 tarihinde Zuhal Böcek de "mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık beş ay tutuklu kalan Zuhal Böcek, 19 Aralık'ta tahliye edildi. Son olarak 30 Nisan 2026 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir hukuki adım atıldı. Antalya'daki belediyeye yönelik operasyonlardan bağımsız olduğu öne sürülen ayrı bir soruşturma kapsamında, Zuhal Böcek hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.