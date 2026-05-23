Muhittin Böcek tahliye mi edildi? Başsavcılıktan ev hapsi iddiasına açıklama geldi!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar üzerine resmi bir yazılı açıklama yaptı. Kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyularak paylaşılan açıklamada, tutuklu durumdaki Muhittin Böcek'in ev hapsi verilmek suretiyle tahliye edildiği şeklindeki haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

YALAN HABER YAYANLARA YASAL İŞLEM UYARISI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:''Bazı basın yayın organlarında, tutuklu bulunan Muhittin Böcek’in ev hapsi verilmek suretiyle tahliye edildiği şeklinde haberler çıkması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Basın yayın organlarında çıkan bu haberler gerçeği yansıtmamakta olup, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek’in tutukluluk halleri devam etmektedir.

Bu şekilde gerçeğe aykırı çıkan haberlere itibar edilmemesi, gerçeğe aykırı haber yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususları;

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''